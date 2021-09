BYD Company-Aktie: Das sind absolute Top-Signale!

Die BYD Company-Aktie hat zum Abschluss der Woche noch einmal für positive Stimmung gesorgt. An der Heimatbörse in Hongkong gewann der Anteilsschein 3,37 Prozent hinzu und beendete den Handel beim Tageshöchstkurs von 257,40 Hongkong-Dollar (HKD). Das könnte ein positives Signal für die nächste Woche sein. Am Donnerstag war der Kurs unter Druck geraten und nach Abschlägen von 3,64 Prozent bis zur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung