BYD Company-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Die Aktie des chinesischen Batterie- und E-Auto-Herstellers hat in den letzten Wochen starke Einbußen hinnehmen müssen. In einem schwachen Gesamtmarkt bestimmen seit der zweiten Februarhälfte die Bären das Geschehen. Weder die 50-Tage-Linie (EMA50) noch das Dreifachtop bei 210, 212 und 208 Hongkong Dollar (HKD) haben der Aktie auf die Beine geholfen. In der vergangenen Woche setzte der Kurs auf dem November-Korrekturtief ...



