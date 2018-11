BYD Company Aktie gewinnt 2 Prozent

Weitere Suchergebnisse zu "BYD Company":

Die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen der BYD Company konnten die Investoren nicht überzeugen. So bleibt die Bilanz der Aktie in einer Woche, die eigentlich hätte für deutliche Impulse sorgen sollen, eine magere. Ein Plus von nur 0,5 Prozent konnte zuletzt verbucht werden, welches den Erwartungen der Investoren natürlich nicht gerecht werden kann.

BYD Company: Sorgen um Wirtschaftswachstum belasten

Ein Beitrag von Robert Sasse.