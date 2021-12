BYD Company-Aktie: Mit frischen Impulsen nach oben!

Nach den starken Korrekturen der vergangenen Wochen hat die BYD-Aktie am Mittwoch wieder deutlich zulegen können. Am Heimatmarkt in Hongkong gewann der Anteilsschein 3,52 Prozent hinzu und beendete den Handel mit 265 Hongkong-Dollar (HKD). Erstmals im Dezember hat die Aktie damit an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Gewinne verzeichnet. Profitieren kann sie dabei auch von einem anziehenden Gesamtmarkt, da der Hang Seng Index ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



