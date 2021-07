BYD Company-Aktie: Wieder gescheitert!

Die BYD Company-Aktie hat es nicht geschafft die Widerstandsmarke von rund 25,50 EUR zu durchbrechen. So kam es jüngst zu einem Abprallen von diesem Bereich. Damit ist BYD nun bereits zum dritten Mal innerhalb von wenigen Wochen an der Marke gescheitert. Jüngst befindet sich das Papier auf dem Rückzug und steuert den langfristig relevanten GD200 an.

