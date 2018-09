BYD Company-Aktie: Wie geht es nun weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "BYD Company":

Die BYD Company-Aktie blieb im gestrigen Handel nahezu unverändert. Ihr Wert beläuft sich aktuell auf rund 5,96 USD. Die Aktie befindet sich in einem Aufwärtstrend, der nun in Richtung 200-Tagelinie läuft. Die 200-Tagelinie schnitt im April und im Mai die beiden anderen Durchschnitte (38; 100) von unten und bildete so ein Verkaufssignal. Ein weiteres Kaufsignal hat es in den Durchschnitten bisher ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.