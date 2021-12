BYD Company-Aktie: Das Warten geht weiter!

Der Hang Seng Index ist mit leichten Verlusten in die neue Woche gestartet. Das wichtigste Börsenbarometer in Hongkong büßte am Montag 0,17 Prozent ein und blieb damit knapp unterhalb der 24.000-Punkte-Marke stecken. Die Aktie des chinesische Batterie- und E-Autobauers BYD konnte in diesem Marktumfeld ebenfalls nicht glänzen und gab zum Wochenauftakt 0,55 Prozent ab.

Beim EMA50 laufen die Stabilisierungsversuche

