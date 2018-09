BYD Company-Aktie: Muss man nun mit stärkerem Gegenwind rechnen?

Weitere Suchergebnisse zu "BYD Company":

Die BYD Company-Aktie hat in diesem Jahr stark an Wert verloren und ist auf rund 40 HKD zurückgegangen. Von diesem Mehrjahrestief hat sich die Aktie inzwischen aber wieder erholt. Der Kurs der Aktie legte in den vergangenen Wochen um rund 40 % zu. Entscheidend für den starken Anstieg dürfte aber auch das Kaufsignal in der Slow Stochastik gewesen sein.

Ein Beitrag von Johannes Weber.