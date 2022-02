BYD Company-Aktie: Meldet sich die Aktie am Freitag mit einem Knall zurück?

Wegen des chinesischen Neujahrsfestes bleiben die Börsen in Hongkong vom 01. Februar bis zum 03. Februar geschlossen. Und das zu einer Zeit, in der es an der Wall Street deutliche Turnaround-Tendenzen gibt. Wie Papiere wie der chinesische Batterie- und E-Autobauer BYD auf die Vorgaben von der Wall Street reagieren wird, wird man also erst am Freitag beobachten können.

