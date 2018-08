BYD Company-Aktie: Hat das Leiden bald ein Ende?

Weitere Suchergebnisse zu "BYD Company":

Der Kursrutsch der BYD Company Aktie geht auch in der neuen Wochen unbeirrt weiter und sorgt für lange Gesichter bei den investierten Investoren. Nun hat die BYD-Aktie bereits die 40-HKD-Marke erreicht, die vielleicht einen Wendepunkt darstellen könnte. In einem ersten Anlauf hat die runde Marke bereits gehalten, was für Optimismus sorgte.

Aktuelles zur Aktie: Bodenbildung erst einmal abwarten?

Ein Beitrag von Anna Hofmann.