BYD Company-Aktie: Ganz starke Vorstellung!

Die BYD-Aktie hat in der vergangenen Woche den Ausbruch aus einer bullischen Flagge geschafft und der Aktie damit frische Kaufimpulse verliehen. Und die neue Woche geht da weiter, wo die letzte Woche aufgehört hat. An der Heimatbörse in Hongkong gewinnt das Papier satte 8,03 Prozent hinzu und schiebt sich auf ein 5-Monats-Hoch bei 260,2 Hongkong-Dollar (HKD). Damit konnte sich die Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung