Die Aktie des chinesischen Batterie- und E-Auto-Produzenten BYD Company hat zu Beginn der neuen Woche einen Befreiungsschlag geschafft. An der Heimatbörse in Hongkong stiegen die Kurse am Montag um mehr als 8 Prozent und beendeten den Handel nur ganz knapp unter dem Tageshoch von 243,8 Hongkong-Dollar (HKD).

