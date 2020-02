BYD Company-Aktie: Autobauer-Aktie zieht kräftig an!

Weitere Suchergebnisse zu "BYD Company":

Auch wenn in Europa die Börsen durch den Corona-Virus in Angst versetzt wurden, geht es in China bereits wieder nach oben. Zwar sind noch immer die Kernstädte von der Außenwelt abgeriegelt, aber an der Börse scheint sich schon wieder Normalität breit zu machen. Die BYD Company Aktie legt im Tradegate-Handel um mehr als 5 % zu und schiebt sich damit in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



