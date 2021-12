BYD Company-Aktie: Die Angst geht um!

Die Aktie des chinesischen Batterie- und E-Auto-Herstellers BYD hat zum Auftakt in die neue Woche einen weiteren Rückschlag erlitten und in einem schwachen Gesamtmarkt – der Hang Sang Index verlor fast 2 Prozent – über 5 Prozent eingebüßt. Bereits am Freitag stand der Anteilsschein unter Abgabedruck und verlor knapp 4 Prozent.

An den Märkten geht die Omikron-Angst um

An den Märkten bestimmt die



