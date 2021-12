BYD Company-Aktie: Die Aktie trotzt dem schwachen Gesamtmarkt!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktie des chinesischen Elektroauto- und Batterieherstellers BYD Company hat zum Auftakt in die neue Woche leichte Verluste hinnehmen müssen, nachdem es in der vergangenen Woche noch zu einem Anstieg bis auf 271,4 Hongkong-Dollar (HKD) gekommen war. Am Montag und am Dienstag gaben die Notierungen an der Heimatbörse in Hongkong 1,5 bzw. 0,92 Prozent nach und fielen bis auf 254,6 HKD ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung