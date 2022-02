BYD Company-Aktie: Die Aktie meldet sich mit Kursgewinnen zurück!

Nach einer dreitägigen Handelspause sind die Aktien des chinesischen Batterie- und E-Auto-Herstellers BYD Company am Freitag an die Börse in Hongkong zurückgekehrt. Von Dienstag bis Donnerstag wurde der Handel wegen des chinesischen Neujahrsfestes ausgesetzt. Angesichts der Erholungstendenzen in New York konnte man davon ausgehen, dass sich die Aktie mit Kursgewinnen zurückmeldet.

BYD-Aktie meldet sich mit Kursgewinnen zurück

Und genau das ist auch geschehen.



