BYD: Chinas Regierung könnte das Wirtschaftswachstum abwürgen!

Liebe Leser,

während des 19. National-Kongresses hat die chinesische Regierung signalisiert, dass man sich nun dem Schuldenabbau zuwenden würde. Grund dafür wäre die Vermeidung von großen Risiken und Blasenbildungen an den jeweiligen Märkten. Umgesetzt soll der Schuldenabbau mithilfe von geldpolitischen Maßnahmen, einer strengeren Regulierung der Kapital- und Finanzmärkte sowie dem langsamen Zurückfahren von zuvor gebildeten Subventionen und Anreizen werden. Diese restriktiven Maßnahmen könnten Chinas Wirtschaftswachstum bremsen, was man bereits in den Prognosen für das kommende Jahr bestätigt hatte. Davon dürfte schließlich auch der Automobilmarkt betroffen sein.

Automobilabsätze deutlich niedriger als im Vorjahr

Das Wachstum beim Automobilabsatz Chinas fiel in diesem Jahr bereits deutlich unter dem des Vorjahres aus. Insgesamt wurde per Oktober ein Anstieg beim Absatz von 2 % auf 2,7 Mio. Fahrzeuge verzeichnet. Der Absatz von PKWs lag nur 0,4 % höher als im Vorjahr. In den ersten zehn Monaten stieg der Absatz um 2,1 %. Zum Vergleich: Im Vergleichszeitraum des Vorjahres lag die Wachstumsrate noch bei 15,9 %. Die gesamten Absätze stiegen zwischen Januar und Oktober 2017 um 4,1 %. Die China Association of Automobile Manufacturers hat sich dementsprechend zu ihrer eigenen Prognose für das aktuelle Jahr, bei dem sie ein Wachstum von 5 % erwartet, skeptisch geäußert. Möglicherweise werden nicht mal 4 % erreicht.

Steuererleichterungen fallen weiter weg

Grund für den starken Anstieg im vergangenen Jahr waren Anreize wie etwa Steuererleichterungen gewesen. So wurde die Umsatzsteuer auf PKW von 10 % auf 5 % zunächst gesenkt. In diesem Jahr stieg der Prozentsatz wieder auf 7,5 %. In 2018 soll der Steuersatz erneut auf 10 % steigen. Das könnte zwar kurzfristig die Nachfrage nach Automobilen in den letzten Monaten des Jahres anschieben, doch längerfristig betrachtet, könnte der chinesische Automobilmarkt sich danach weiter abkühlen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.