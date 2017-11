BYD: Chinas Börse belastet!

Liebe Leser,

auch am Montag haben chinesische Börsen den Rückwärtsgang eingelegt und damit den ab Mitte vergangener Woche andauernden Korrekturtrend fortgesetzt. Der Shenzhen Composite Index beendete den Handel mit einem Minus von 1,92 %, der Shanghai Composite ging mit einem Minus von 0,94 % aus dem Handel. Dieser Umstand könnte dazu beitragen, dass sich die Kursgewinne auch in der BYD-Aktie verhalten entwickeln, es sei denn, es werden positive News vermeldet. Für diese Woche stehen Daten zu den Einkaufsmanagerindizes aus China an.

Anleihekurse ziehen Aktie mit sich nach unten

Der Grund für die schwache Entwicklung an den chinesischen Börsen dürfte laut mehreren Analystenhäusern die straffe Regulierung des Finanzmarktes durch die Regierung sein, was zunächst über den Anleihemarkt sichtbar geworden ist. Nachdem Anleihekurse in Erwartung bald steigender Zinsen eingebrochen waren und Kurse von Aktien mit sich zogen, blieben diese trotz stützender Käufe seitens der Regierung auf dem Rückzug.

Das National Team kauft im Finanzwesen zu

Die chinesische Regierung führt von Zeit zu Zeit über die Investmentfirma China Securities Finance Corp. Käufe in ausgewählten Aktien durch, welche in der jüngsten Vergangenheit als Stützungskäufe des “National Teams” bekannt geworden sind. Das Team kaufte in der vergangenen Woche und im Anschluss an die starken Quartalsberichte vor allem im Bereich Finanzwesen zu. Mit den zu erwartenden steigenden Zinsen dürfte womöglich auch das ein weiterer Faktor für den Zukauf in der Branche gewesen sein. Noch sind Anleger jedoch nicht so sehr von steigenden Kursen überzeugt wie das “National Team”.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.