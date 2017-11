BYD: Chinas Aktien schmieren ab – das ist der Grund!

Liebe Leser,

auch am Freitag sorgen Chinas Aktienmärkte für Unbehagen und erinnern leicht an den Sell-Off, der sich im August 2015 ereignete. Doch Fakt ist, dass chinesische Aktienmärkte zumindest heute nicht mehr den gleichen Einfluss auf internationale Märkte haben sollten wie noch vor zwei Jahren. Zumal damals auch technische Gegebenheiten, wie die geringe Liquidität, eine Rolle gespielt hatten.

Sell-Off bedingt durch schwache Konjunkturdaten und Regulierung

Was wir hier sehen, ist daher mit hoher Wahrscheinlichkeit eine ausgemachte Korrektur, die nicht nur durch zuletzt schwache Konjunkturdaten bedingt wird, sondern auch durch die Sorge über eine strikte Regulierung seitens der Regierung. Diese Sorge wurde nun in gewissem Maß bestätigt.

Korrektur wirkt sich auch auf BYD aus

Wie Bloomberg am Freitagvormittag berichtete, hat sich die staatlich kontrollierte Nachrichtenagentur Xinhua News Agency zu den nach Marktkapitalisierung größten Aktien im Shenzen Index geäußert, wie etwa den Aktien des Unternehmens Kweichow Moutai Co., dem Weinbrand-Produzenten. Der Nachrichtenagentur zufolge sollte der Aktienkursanstieg in Zukunft langsamer vonstatten gehen. Die Aktie brach daraufhin um mehr als 5 % ein. Technologiewerte und Aktien von Spirituosenproduzenten verlieren am meisten. Dieser Sell-Off wirkt sich natürlich auch auf andere Aktien des Landes aus, so auch auf die BYD-Aktie.

3 Gründe, wieso diese Aktie Ihnen jetzt +12.330 % Gewinn bringt!

Grund Nr. 1: Diese Aktie revolutioniert kommenden Montag die Automobil-branche, dahinter versteckt sich das „Weiße Gold“.

Grund Nr. 2: Diese Revolution ist gewaltiger als das Elektro-Auto!

Grund Nr. 3: Diese Aktie wird ab dem kommenden Montag nur noch eine Richtung kennen: OBEN!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um den Namen der Aktie KOSTENLOS zu erfahren!

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.