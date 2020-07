BYD: Die Bullen zünden die nächste Raketenstufe

Viele Aktien verzeichnen seit dem Märztief einen dynamischen Anstieg. Bei den meisten Werten waren jedoch die Handelstage im späten März die stärksten. Nicht so bei der BYD-Aktie. Hier zeigen die Bullen erst seit Ende Mai, was wirklich in ihnen steckt. Sie initiierten eine Rallye, die deutlich dynamischer ist als die Märzrallye und innerhalb der neuen Rallye wurde im Juli nochmals ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



