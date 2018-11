BYD: Die Bullen kämpfen sich frei!

Lange haben die Aktionäre der BYD-Aktie auf diesen Moment warten müssen, jetzt könnte es endlich so weit sein. Die Aktie, die bis in den Sommer hinein in einem intakten Abwärtstrend immer weiter zurückfiel und Anfang August sogar die Marke von 4,50 Euro kurzfristig unterschritten hatte, vollzog eine Bodenbildung und steigt seitdem wieder an.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.