BYD: Bietet sich hier nun eine günstige Kaufgelegenheit?

BYD hat im gestrigen Handel wieder deutlich nachgegeben. Chartanalysten weisen trotz eines gravierenden Verlustes derzeit die Vorstellung stark fallender Notierungen noch weit von sich. Nach den jüngsten Ereignissen hat der Wert einige Unterstützungen aufgebaut. Im Detail: Es ging am Donnerstag um mehr als 3 % nach unten, sodass die Aktie bis zur ersten Unterstützung in Höhe von 8 Euro abrutschte. Nach dem Doppeltief in den Wochen zuvor dürfte diese Unterstützung besonderen Halt bieten. Allerdings: wenn die Aktie noch weiter absacken sollte, dann wäre es jederzeit möglich, dass der charttechnische Aufwärtstrend schlagartig durchbrochen wird.

Nach einem Plus von 12 % innerhalb einer Woche ist ein Rücksetzer um 3 % zunächst nicht gravierend. Es würde es dann zu einer prekären charttechnischen Schieflage kommen, wenn die Kurse auf weniger als 7,41 Euro absackten. Darunter allerdings wäre sogar ein Rutsch in Richtung 6 Euro möglich, warnen die Chartspezialisten. Wirtschaftlich orientierte Analysten halten sich auch weiterhin mit Einschätzungen zu BYD zurück. Daher sind von dieser Seite aus keine Empfehlungen zu erwarten.

Technische Analysten: BYD in jeder Hinsicht im Hausse-Modus!

Technische Analysten sind weiterhin der Meinung, die Aktie befinde sich im Aufwärtstrend. Der Abstand zur maßgeblichen 200-Tage-Linie ist mit 25 % noch immer vergleichsweise hoch. Die Trendpfeile sind in jeder zeitlichen Dimension aufwärts gedreht. Es liegt also ein klares Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.