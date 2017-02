BYD: Befremdliche Nachricht?

Liebe Leser,

eine etwas befremdliche Nachricht kam von der chinesischen BYD: Man sei in 2016 das zweite Jahr in Folge der Hersteller von Elektro-Autos („new energy vehicles“) mit den höchsten Verkaufszahlen weltweit gewesen. BYD habe global 100.183 Fahrzeuge verkauft, was einem äußerst beeindruckenden Anstieg von rund 70% entspreche. Wieso ich die Nachricht etwas befremdlich finde? Deshalb: BYD zitiert bei dieser Meldung „EV Sales“, eine Internetseite, die den Weltmarkt für E-Autos und Hybrid-Autos verfolgt. Die genannten Verkaufszahlen stammen demnach von EV Sales. Doch BYD kennt doch selber wahrscheinlich die Verkaufszahlen der eigenen Wagen am besten selbst. Wieso wird da diese Internetseite zitiert?

BYD mit steigenden Absatzzahlen

Wie auch immer: Wenn BYD diese Zahlen zitiert, dann werden sie wohl auch wahrscheinlich der Wahrheit entsprechend bzw. nahe dran liegen – sonst würde BYD das wohl kaum veröffentlichen, oder? So jedenfalls mein Gedankengang. Und dass die Absatzzahlen von BYD kräftig gestiegen sind, das kommt nicht überraschend.

Mir ist bereits im vergangenen Jahr aufgefallen, dass sich BYD weniger als Premium-Hersteller von E-Autos profilieren möchte, sondern wie in China auch in anderen Emerging Markets auf den Massenmarkt setzen will. Und auch Stadtwerke etc. im Blick hat, da z.B. Elektro-Busse für den öffentlichen Nahverkehr angeboten werden. Wenn dadurch die Abgasbelastung in den Großstädten sinkt, könnte das eine Win-win-Situation für alle Beteiligten sein – auch für die Aktionäre?

