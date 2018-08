BYD: Die Bären grätschen den Bullen dazwischen!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Seit Oktober 2017 befindet sich die BYD-Aktie in einem Abwärtstrend. Der Kurs fiel vom Hoch bei 8,97 Euro kommend in mehreren Wellen stark zurück. Der letzte Ausbruchsversuch zur Oberseite scheiterte am 12. März bei knapp unter 8,00 Euro. Die BYD-Aktie ging anschließend in einen steilen Abverkauf über und durchbrach zehn Tage später die 50-Tagelinie. Diese weist seitdem abwärts und und bestätigt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.