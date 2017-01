BYD: Autoherstellern in China drohen drastische Einbußen – nur BYD lacht!

Liebe Leser,

China plant die staatliche Förderung für Leichtelektromobile zu reduzieren. Momentan handelt es sich nur um einen Vorschlag des chinesischen Industrieministeriums sowie des Finanzministeriums. Während auf viele Hersteller aufgrund geringerer Subventionen drastische Einbußen bei der Marge zukommen werden, könnten die Hersteller BYD und Yutong Bus von dem neuen Regelwerk auf lange Sicht profitieren. Dieser Ansicht sind zumindest die Analysten der Deutschen Bank.

Größere Marktanteile zu erwarten

BYD wird dank der Regelung vermutlich größere Marktanteile hinzugewinnen. Denn die Maßnahme trifft vor allem die Hersteller von Billigfahrzeugen. Aufgrund der sinkenden Marge lassen sich diese Wagen kaum noch kostendeckend produzieren. Umgekehrt haben BYD und Yutong noch genügend Spielraum, um ihre Produktionskosten senken zu können. Die Deutsche Bank nennt als Beispiele Kosten für Batterien und Skaleneffekte.

Deshalb bestätigten die Analysten ihre Kaufempfehlung für BYD und beließen das Kursziel auf 52,60 Hongkong-Dollar (6,52 Euro).

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse