BYD: Außerordentliche Hauptversammlung!

Bei BYD sollten sich die Aktionäre diesen Termin merken: Am 30. Oktober steht eine außerordentliche Hauptversammlung bei diesem Unternehmen an. Die Teilnahme ist für Aktionäre mit Sitz außerhalb Chinas allerdings nicht gerade einfach, denn dazu müssen diese nach Shenzen reisen. Dort in der „BYD Road“ soll diese Veranstaltung in einem Konferenz-Raum des Unternehmens stattfinden. Wird also nicht mit einer großen Anzahl ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.