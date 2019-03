BYD: Aufatmen in Guayaquil!

Vor drei Monaten hatte der chinesische Fahrzeug- und Batteriehersteller BYD Bdeutendes zu vermelden: Mitte Dezember wurden gleich hundert Elektrobusse in den Hafen von San Antonio in Chile verbracht. Die Busse sollen neben denen des Wettbewerbers Zhengzhou Yutong Bus die Hauptstadt Santiago de Chile von lokalen Emissionen entlasten. Es war der größte Einzelauftrag von BYD im Bussegment in Südamerika, aber nicht der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.