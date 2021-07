BYD-Aktie: Ein wirklich schwacher Trost!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die Aktie von BYD hat einen ernüchternden Donnerstag an der Börse erlebebt. Am Vormittag noch leicht im Plus bei 24,30 Euro, rauschten die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeugherstellers in Frankfurt auf bis zu 22,73 Euro nach unten. Der Abschlag belief sich damit zeitweilig auf rund fünf Prozent, bevor sich die BYD-Aktie wieder etwas fing. Wenig tröstlich ist es da für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung