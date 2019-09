BYD Aktie: Das wird zum Knaller!

BYD konnte am Freitag sein Vortagsniveau nicht mehr halten und gab um fast 2 % nach. An sich ist dies überraschend, denn in Berlin tagte die Regierung unter anderem im Rahmen eines Klimakabinetts und befand über die künftigen Rahmenbedingungen unter anderem für die Automobilindustrie. BYD gilt als einer der Hoffnungsträger der E-Mobilität und konnte in jüngster Zeit einige interessante Erfolgsmeldungen präsentieren. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung