BYD-Aktie: Das war nichts!

Der chinesische Autobauer und Börsen-Geheimtipp BYD stellte, wie so viele andere Unternehmen, in der abgelaufenen Woche Zahlen für das erste Quartal 2021 vor. Die waren auch beileibe keine Katastrophe. Die Umsätze konnten im Vergleich zum Vorjahr um mehr als das Doppelte in die Höhe geschraubt werden.

Bei den Gewinnen erreichte das Unternehmen zwar die Erwartungen der Analysten, befand sich ...



