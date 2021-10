BYD Aktie: Der von Warren Buffett unterstützte Automobilhersteller verzeichnet im September einen Anstieg der EV-Verkäufe!

Der chinesische Autohersteller BYD Co. (OTC:BYDDF) mit Sitz in Shenzhen hat im September seine Verkäufe von reinen Elektrofahrzeugen fast verdreifacht und damit die der einheimischen Konkurrenten Nio Inc. (NYSE:NIO) und Xpeng Inc.

BYD, das von der von Warren Buffett geführten Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK-A) (NYSE: BRK-B) unterstützt wird, verkaufte im September 36.306 batteriebetriebene Elektrofahrzeuge, was einem Anstieg von 197,3 % ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung