BYD Aktie: Der von Warren Buffett unterstützte Automobilhersteller arbeitet mit Levo zusammen!

Der chinesische Automobilhersteller BYD Co (OTC:BYDDY) hat sich mit Levo Mobility zusammengetan, um in den nächsten fünf Jahren gemeinsam bis zu 5.000 BEVs in den USA zu installieren, teilten die Unternehmen mit.

Levo Mobility ist ein Joint Venture zwischen dem Flotten-as-a-Service (FaaS)-Anbieter Nuvve Holding Corp (NASDAQ:NVVE) und den Investmentfirmen Stonepeak Partners und Evolve Transition Infrastructure, das Flotten bei der Umstellung auf



