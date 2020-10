BYD-Aktie: Das versteh wer will!

Gleich mehrfach konnten die Anleger von BYD sich in der vergangenen Woche über positive Nachrichten freuen. Zum einen hob das chinesische Unternehmen seine Prognose für das dritte Quartal des laufenden Jahres an. Zum anderen konnte ein neuer lukrativer Auftrag für elektrische Müllautos in den USA an Land gezogen werden. Den Käufern gelang es jedoch nicht, diese gute Neuigkeiten für Kurssteigerungen zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung