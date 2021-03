BYD-Aktie: Das sieht gar nicht gut aus!

Eigentlich können die Anleger sich bei BYD derzeit nicht über fehlende gute Neuigkeiten beschweren. In den letzten Wochen verwöhnte das Unternehmen seine Anteilseigner unter anderem mit neuen Aufträgen für E-Busse und guten Verläufen bei Tests für Flughafen-Shuttlebusse.

All das verpuffte am Markt zuletzt aber nahezu wirkungslos. Die BYD-Aktie wurde von einer allgemein schlechten Stimmung enorm in die Tiefe gerissen.



