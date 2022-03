BYD-Aktie: Das setzt ihr so zu!

Der Ausverkauf bei der Aktie von BYD geht unvermindert weiter: Am Montag im frühen Handel in Frankfurt ging es mit den Papieren des chinesischen Batterie- und Fahrzeugherstellers bis zu 20,59 Euro nach unten, ein weiteres Minus von zwischenzeitlich gut fünf Prozent. Bereits am Freitag war die BYD-Aktie von zuvor 23,30 auf 21,73 Euro durchgereicht worden. Es ist offenbar nicht nur die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung