BYD-Aktie: Ein sehr starkes Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Aktie von BYD ist in den vergangenen Tagen nach einem kurzen Rücksetzer wieder stärker geworden. Am Mittwoch ging es um etwa 4 % nach oben, womit der Wert nun deutlich positive Kursziele in den Fokus nimmt. Denn: Charttechnisch betrachtet kann es zu einem ordentlichen Comeback kommen.

Der Wert läuft seit Mitte August entlang einer schönen Aufwärtstrendgeraden nach oben. Dabei wurden immer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.