BYD: Aktie nimmt wieder Trend auf- Das ist der Grund!

Liebe Leser,

man kann sagen, was man will, aber der Aktienmarkt wird kurzfristig betrachtet entweder von unternehmensspezifischen, branchenspezifischen, makroökonomischen oder politischen News getrieben. Dass Kurse alle Nachrichten einpreisen, ist zwar korrekt. Doch bringt es ja wenig, sich deshalb mit den einzelnen News nicht zu beschäftigen. Daher verstehe ich solche Aussagen kaum. Vor allem, weil diese im Verbund die langfristige Entwicklung des Unternehmens bestätigen können und dabei helfen, das große Ganze zu erkennen. Dass man nicht auf jede News reagieren sollte, ist selbstredend, hat dann aber wenig mit der eigentlichen Einschätzung der Lage zu tun. Wenn Ihnen Ihre Strategie klar ist, dann sollten Sie auch gewisse News nicht aus der Fassung bringen.

Chinas Aktienmarkt wird stark von News getrieben

Insbesondere der chinesische Aktienmarkt reagiert aufgrund des Einflusses der Regierung auf wichtige News. Das betrifft dann auch Aktien, die hier oder in den USA gehandelt werden können, wie etwa BYD, Geely oder Alibaba. Das beste Beispiel für den nachrichtengetriebenen Handel stellt derzeit die BYD-Aktie dar. Diese bewegt sich zwar langfristig bereits seit einiger Zeit nach oben, doch die echten Katalysatoren für den weiteren Anstieg kamen in diesem Jahr entweder dank News aus der Politik, der Konjunktur oder nun auch der Branche. Erinnern wir uns zurück: BYD hat in diesem Jahr erwartungsgemäß rückläufige Umsätze verzeichnet. Die Aktie steigt dennoch weiter. Wenn Sie sich nun kaum mit den einzelnen News beschäftigen würden, würden Sie ja auch gar nicht wissen, warum das so ist, oder?

E-Automobilabsatz steigt weltweit rapide an

Fakt ist, dass es in dieser Woche positive Nachrichten vom E-Automobilmarkt gab, wie ich bereits im Artikel zum Kupferpreis angedeutet hatte. Dabei stieg die Anzahl der abgesetzten, batteriebetriebenen Fahrzeuge und Hybride im dritten Quartal und im Vergleich zum Vorjahr um 63 % auf 287.000 an. Gegenüber dem Vorquartal ergab das Plus 23 %. Mehr als die Hälfte wurde vom chinesischen Markt erbracht. Doch auch der EU-Markt erzielte sehr solide Absätze.

Das half dann auch dem Kupferpreis wieder auf die Sprünge und wem, wenn nicht auch der BYD-Aktie? Der Zusammenhang mit der News ist ja nicht zu verkennen. Ob diese News ausreichen wird, um die Aktie in Richtung 10 Euro anzuschieben, kann ich Ihnen natürlich nicht sagen, falls Sie das nach solch einer Ansprache erwartet haben. Allerdings, sofern keine negativen Nachrichten in dieser Woche mehr eintrudeln, tendiere ich eher zur positiven bzw. zumindest stabilen Entwicklung.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.