BYD Aktie: Die neue Woche könnte turbulent werden!

In der neuen Woche werden Anleger von BYD sich aller Wahrscheinlichkeit nach warm anziehen müssen. Bei der Aktie könnte es schon am Montag richtig heiß hergehen, da sie kurz vor dem Überschreiten wichtiger charttechnischer Marken liegt. Bereits am Freitag wagten sich die Käufer daran, sich in die Nähe der 200-Tage-Linie bei 6,19 Euro zu begeben.

Bis Handelsschluss ging es zwar wieder auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.