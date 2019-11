BYD Aktie: Der nächste Turnaround!

BYD müsste nach Meinung von Beobachtern an sich zum nächsten Turnaround werden. Die Aktie habe das Potenzial, um zumindest in Richtung von 5 Euro zu steigen. So seien allerdings auch 5,50 Euro und auch 6 Euro möglich. Hintergrund sind die an sich zahlreichen guten Nachrichten, die sich um den Wert versammeln.

Kooperation mit Toyota

Nur eine der guten Nachrichten: Jüngst hatten wir an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung