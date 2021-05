BYD-Aktie: Der nächste Erfolg in Übersee!

Die Aktie von BYD ist mit einem ordentlichen Aufschlag auf bis zu 15,62 Euro in die neue Börsenwoche gestartet. Um mehr als zwei Prozent verbesserten sich die Papiere des chinesischen Fahrzeug- und Batterie-Herstellers damit direkt nach Handelsbeginn am Montag in Frankfurt. Nach herben Verlusten in der vergangenen Woche liegt das Wochenminus bei der BYD-Aktie allerdings noch immer bei rund acht Prozent. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



