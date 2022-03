BYD-Aktie: Das kam überraschend!

Der Absturz war heftig: Von 23,42 Euro noch am Montag zum Handelsschluss in Frankfurt ging es mit der Aktie von BYD am Dienstag bis auf 21,44 Euro abwärts, ein Minus von annähernd neun Prozent. Doch die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeugherstellers haben sich wieder gefangen. Am Mittwoch stehen nach dem Mittag wieder 22,85 Euro auf dem Kurszettel der BYD-Aktie. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



