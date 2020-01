BYD Aktie: Das ist unglaublich!

BYD ist ein Phänomen. Der Kursverlauf der Aktie ist auch am Dienstag eigentlich unglaublich, so Beobachter und Analysten. Denn gegen die Marktstimmung gab der Wert wieder ein wenig nach und konnte bei -0,8 % die aktuelle Trendentwicklung nicht mehr ändern. Der Kurs ist in einem absoluten Seitwärtstrend angekommen. Wann, wie und in welche Richtung bricht die Notierung aus?

BYD: Was passiert da?

Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung