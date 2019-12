BYD Aktie: Das ist unglaublich!

BYD ist derzeit einer der negativ überraschenden Aktien dieser Tage. Der Wert ist an sich in guter Verfassung, wenn die wirtschaftlichen Meldungen berücksichtigt würden. Allerdings ist die Aktie selbst charttechnisch mit viel Wohlwollen noch in einem neutralen Segment einzuordnen.

Charttechnik: Es fehlt nicht mehr viel….

Geht es nach den charttechnischen Analysten, ist der Wert in einer relativ guten Verfassung – auch im Abwärtstrend.



