BYD-Aktie: Das ist doch mal ein Kursziel!

Der Aufwärtstrend bei der Aktie von BYD hat am Donnerstag im frühen Handel einen kleinen Dämpfer erhalten. In Frankfurt ging es bei den Papieren des chinesischen Batterie- und Fahrzeugherstellers zunächst wieder um gut 2 Prozent abwärts auf 28,64 Euro. Damit allerdings hat die BYD-Aktie allein im Wochenverlauf noch rund fünf Prozent an Wert dazugewonnen. Geht es nach einem Analysten, soll… Hier weiterlesen