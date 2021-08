BYD-Aktie: Das ist doch mal ein Kursziel!

Die Aktie von BYD kennt auf ihrem Weg nach oben offenbar keine Grenzen. Am Donnerstag ging es bis kurz vor Börsenschluss am Handelsplatz Frankfurt noch einmal um weitere gut zwei Prozent hinauf auf knapp 30,50 Euro. Damit haben die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeug-Herstellers binnen einer guten Woche fast ein Drittel an Wert dazugewonnen. Dass die BYD-Aktie derzeit abgeht wie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



