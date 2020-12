BYD Aktie: Das ist doch mal ein Kursziel!

Nach ihrem kleinen Einbruch um den Monatswechsel, hat sich die Aktie von BYD wieder deutlich stabilisiert. Seit Tagen pendeln die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeugproduzenten zwischen 19 und 19,50 Euro. Nach einem zwischenzeitlichen Plus von 0,5 Prozent in Frankfurt, notiert die BYD-Aktie am Donnerstag vor Handelsschluss wieder etwas leichter bei knapp über 19 Euro. Einen Angriff auf die Marke von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



