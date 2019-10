BYD Aktie: Das ist ein Signal!

Die Aktie von BYD konnte im Feiertagshandel immerhin etwas Nachfrage für sich verbuchen. Der Wert zog an und konnte damit auf „Tradegate“ die Vorbereitung für eine Rückkehr in den charttechnischen Aufwärtstrend beginnen. Noch ist BYD deutlich angeschlagen, woran auch der dünnere Handel am Donnerstag nichts änderte.

BYD: Wichtige Zonen

Der Chart selbst zeigt, dass es zunächst einmal eines Gewinns bis zur Obergrenze bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung