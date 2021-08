BYD-Aktie: Das ist der Antrieb!

Es war ein Start in den August, fast wie gemalt: Die Aktie von BYD legte am Montag bis Börsenschluss am Handelsplatz Frankfurt mehr als sieben Prozent zu auf 27,93 Euro. Auch wenn es am Dienstagvormittag minimal zurückging auf 27,85 Euro, seit ihrem jüngsten Tiefstand am vergangenen Dienstag, als die Papiere des chinesischen Fahrzeug-Herstellers noch 21,34 Euro wert waren, beträgt der Aufschlag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung