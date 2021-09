BYD-Aktie: Ein fulminanter Start!

Die Aktie von BYD ist mit einem leichten Abschlag auf wieder unter 28 Euro an der Börse Frankfurt in den Septemberhandel gestartet. Damit sind die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeug-Herstellers ungefähr dort angekommen, wo sie vor einem Monat gestartet waren. Die Quartalszahlen, die BYD am Wochenende bekanntgegeben hatte, konnten die Anleger nicht so recht aus der Reserve locken. Dafür punktet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



