BYD Aktie: An fallender Trendlinie!

BYD Aktie | ISIN:CNE100000296 | WKN:A0M4W9

Der Kurs konnte in den letzten Tagen dazugewinnen und ist bis an die fallende Trendlinie vorgedrungen. Doch es gab sofort Abverkäufe, welche das Wertpapier wieder zurückführten. Es ist fraglich ob sich die Bullen durchsetzten und die Trendlinie überwinden. Dann würde immer noch der Widerstand um 5 Euro aufzulösen sein. Obwohl es nicht so aussieht, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung